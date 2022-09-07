Тела туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку, спустили в поселок. Фото: Правительство Камчатский край.

На Камчатке завершили операцию по эвакуации тел туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку. Информацию об этом предоставил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василев.

По его словам, губернатор Камчатского края задействовал в операции компанию, у которой есть допуск для работы на высоте свыше 4-х тысяч метров. В среду, 7 сентября, борт вылетел к вулкану. Тела погибших туристов забирали в два захода.

– Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС России, – сказал Роман Василевский.

Напомним, на восхождение туристы отправились 30 августа. Поход организовала новосибирская компания. 3 сентября они начали восхождение на вершину Ключевской сопки. В этот же день несколько человек сорвались вниз и погибли. Один из гидов группы сообщил о трагедии спасателям. Они сразу же вылетели на помощь, однако борт не мог приземлиться из-за плохой погоды.

Накануне спасатели эвакуировали троих выживших с высоты 3300 метров. Всего в результате ЧП погибли 9 человек. Среди них – гид из Новосибирска Андрей Мищенко.

Руководителя новосибирского клуба путешественников, который организовал тур, задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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