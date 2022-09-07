В трех районах Новосибирска зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе

В Новосибирске зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В трех районах Новосибирска превышено содержание фенола в воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Этот промышленный загрязнитель токсичен и может быть опасен для человека. Он пахнет как гуашь. Фенол действует на нервную систему, может вызывать ожоги слизистой.

Превышение допустимой концентрации вещества специалисты обнаружили в Дзержинском, Кировском и Калининском районах города. Превышение нормы составило от 2,2 до 2,5 раз.

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