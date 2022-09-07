В Новосибирске гендиректора предприятия обвиняют в растрате и хищении оборудования. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 54-летнего гендиректора предприятия обвиняют в растрате, а также легализации денег, полученных преступным способом. В отношении него возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В июне 2018 года 54-летний подозреваемый, занимая пост генерального директора одного из новосибирских предприятий, решил похитить оборудование, находящиеся на балансе организации. Стоимость его составляла свыше 30 миллионов рублей. Для этого гендиректор реализовал его по заведомо заниженной стоимости в подконтрольную ему организацию. Тем самым она нанес компании ущерб в особо крупном размере, – уточнили в пресс-службе полиции.

Также оперативники установили, что с июня 2018 по октябрь 2020 фигурант по делу растратил вверенные ему от предприятия деньги. Он спустил их на ремонт техники, которая принадлежала фирмам, подконтрольным ему. Таким образом он нанес ущерб на сумму больше, чем 47 миллионов рублей.

Преступления гендиректора сотрудники МВД выявили совместно с представителями УФСБ по НСО.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер