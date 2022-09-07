Новосибирцы предупредили водителей об опасных ямах на проспекте Дзержинского. Фото: "АСТ-54".
Жители Новосибирска предупредили водителей об опасных ямах на проспекте Дзержинского у дома № 2/1. По словам горожан, их сделали рабочие под люки. Глубина ям – более 20 сантиметров.
– Туда угодили как минимум 14 автомобилей. Повреждения разного характера: колёса, подвеска и кузовные элементы, – написали новосибирцы в группе «АСТ-54».
Водители уверяют, что в компании, отвечающей за ремонт, их обращения игнорируют.
Горожане призвали водителей быть осторожнее на этом участке дороги.
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