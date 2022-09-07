Новосибирские водители скрывают автомобильные номера от камер

В Новосибирске водители заклеивают номера на автомобилях, чтобы камеры не могли фиксировать нарушения ПДД. Фото: АСТ-54.

Новосибирцы заметили на дорогах автомобили с заклеенными скотчем госномерами. Фактами нарушений очевидцы поделились в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– На площади Кирова был замечен хитрец на хэтчбеке Nissan Tiida. А водитель кроссовера Toyota RAV4 заклеил лентой цифры, при этом не помыв номер, – рассказали свидетели нарушений.

По статье 12.2 КоАП РФ управление автомобилем с нечитаемым номером может закончиться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Если знак скрывают специально, штраф увеличивается до 5 тысяч рублей, или водителя вовсе могут лишить прав на срок до 3 месяцев.

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