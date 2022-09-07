Транспортные полицейские раскрыли разбойное нападение возле вокзала в Новосибирске

В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли разбойное нападение. Фото: стоп-кадр пресс-служба УТ МВД РФ по НСО.

В Новосибирске возле вокзала Новосибирск-Восточный четверо местных жителей попытались украсть больше двух миллионов рублей у 47-летнего бизнесмена. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортные полицейские и ОМОН задержали подозреваемых. Оказалось, что они больше двух недель следили за предпринимателем, а потом решились похитить его выручку.

Трое мужчин подъехали к вокзалу на машине. Один из них остался за рулем, двое напали на бизнесмена. Подозреваемые стреляли в него из травматического пистолета и распылили газовый баллончик.

Отбиться от злоумышленников предпринимателю помог прохожий.

Сейчас четверо причастных к нападению находятся в СИЗО.

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