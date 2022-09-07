Аналитики раскрыли, спрос на каких специалистов резко вырос в Новосибирской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали, спрос на каких специалистов резко увеличился в Новосибирской области. Лидируют в списке – начинающие специалисты и студенты. Для этих категорий в регионе открыли на 66% больше вакансий, чем в прошлом году.
– Также в Новосибирской области заметно выросла потребность в строителях и специалистах по недвижимости (+50,9%), сотрудниках для салонов красоты и спортивных клубов (+50,2%), специалистах по добыче сырья (+33%), а также в кадрах из сферы продаж (+29%), – говорится в исследовании экспертов.
При этом число открытых вакансий в регионе на 7,4% меньше, если сравнивать с прошлым годом.
Аналитики также перечислили самые дефицитные профессии в Новосибирской области. Речь о специалистах по добыче сырья, медиках, рабочем персонале и строителях, банковских служащих, сотрудниках салонов красоты и спортклубов, специалистов и отрасли автобизнеса и кадрах из сферы производства.
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