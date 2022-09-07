Рассказываем про пробки в Новосибирске 7 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 7 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также заторы на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Затор на Советском шоссе, улицах Новогодней и Блюхера. Сложно проехать в сторону правого берега – пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской, Никитина, Кирова и Военной. Сложно проехать по улицам Татьяны Снежиной, Восход и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 7 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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