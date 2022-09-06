Психолог рассказала, как на детей может повлиять критика из-за оценок в школе

Психолог и невролог Эрстея Дэйс рассказала, как на ребенка может повлиять критика из-за оценок в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог и невролог Эрстея Дэйс рассказала, как на ребенка может повлиять критика из-за оценок в школе. По словам специалиста, основной задачей для родителей должна стать поддержка их детей, а не осуждение.

— Не нужно оценку соотносить с личностью ребенка. Иногда протрезвить родителей помогает краткий экскурс в их детство, как они справлялись с учебой, всегда ли блистали. Задумайтесь: в мире миллионы и миллионы людей, которые с радостью его осудят, оценят, раскритикуют вашего ребенка. И только вы, родители, можете поддержать его и защитить. Если не вы, то кто? — пояснила эксперт изданию NEWS.ru.

Психологи также отмечают, что для того, чтобы увлечь ребенка учебой в школе, ему необходимо найти для этого позитивную мотивацию. А вот принуждение учиться или угрозы наказаниями могут произвести прямо противоположный эффект.

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