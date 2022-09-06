В Новосибирскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных. Фото: Правительство НСО

В Новосибирскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных. Кабинет вакцинации начал работу в центре охраны здоровья семьи и репродукции. Но поставить прививку там могут и женщины из других консультаций. Условие — срок должен быть не менее 22 недель. В этом пункте женщины могут привиться также от ковида.

— Мы объясняем, рассказываем, что нет токсического воздействия вакцины против коронавируса на плод. Доказано, что вакцина не проникает через плаценту. Но, что интересно, те антитела, которые образуются в организме матери, иммуноглобулины G, они определяются в пуповинной крови плода. Беременная таким образом защищает не только себя от тяжелых последствий, но и новорожденного в первые один-два месяца, — рассказала заведующая поликлиническим отделением Марина Опарина.

Медики также отмечают, что беременные женщины переносят коронавирус значительно тяжелее других пациентов. Кроме того, перенесенная матерью инфекция может повлиять и на ребенка. Так, в возрасте трех-четырех-шести месяцев у них могут тяжелее протекать такие заболевания как пневмония или бронхит.

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