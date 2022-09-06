В Новосибирске сняли мультфильм о Йети из Кыштовки

В Новосибирске сняли мультфильм о Йети из деревни Кыштовка. Фото: Кадр из видео\https://vk.com/clubnorndnsk

В Новосибирске сняли мультфильм о Йети из деревни Кыштовка. Премьера мультика состоялась на youtube-канале Новосибирского областного российско-немецкого дома.

Автором сценария выступила сибирячка Виктория Беляева. Планируется, что мультфильм «Кыштовский Ейти» станет одним из цикла «Тайны Барабинской степи». В него будут входить пять мультиков, основанных на легендах Новосибирской области.

Сюжет мультика рассказывает о лекаре, которого зовут дед Максим, к которому привели соседского захворавшего мальчика. Дед рассказывает ему легенду о местном чудище и ребенку начинает мерещиться тень за окном. А утром они находят у дома странные следы.

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