Погода в Новосибирске на 7 сентября 2022 года: жара до +27

Внезапная жара посреди недели придет в Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 7 сентября 2022 года: в городе снова поднимется жара. Таким прогнозом делятся синоптики.

— Ночью будет +14…+16 градусов, днем — от +25 до +27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 9-14 метров в секунду днем, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура может повыситься до +19, а днем — до +29. Днем по северо-западу в отдельных районах сильные дожди, местами с градом.

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