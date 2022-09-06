Под Новосибирском ученики закидали мокрой бумагой туалеты в новой школе

Администрация школы ищет виновных в произошедшем. Фото: «Новости Верх-Тулы»

В новой школе в селе Верх-Тула под Новосибирском учащиеся закидали туалеты мокрой бумагой. Ей забили сантехнику, а также облепили стены и потолок. Произошло это в понедельник, 5 сентября.

— На третьем этаже в Литературной гостиной блока старших классов был наведен беспорядок. В санузлах у мальчиков на втором и третьем этажах размотано несколько рулонов туалетной бумаги, мокрой бумагой залеплена сантехника и даже стены, — передает паблик ВКонтакте «Новости Верх-Тулы» со ссылкой на администрацию Центра образования «Верх-Тулинский».

Техперсонал привел в порядок санузлы к новому учебному дню. Сейчас администрация школы ищет виновных, просматривая камеры видеонаблюдения.

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