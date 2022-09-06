В Новосибирске пропал 70-летний пенсионер в белых туфлях

В Новосибирске ищут 70-летнего Николая Павловича Горобец. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 70-летнего Николая Павловича Горобец. Мужчина вышел из дома и пропал днем в понедельник, 5 сентября. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в светло-голубую рубашку, черные брюки и белые туфли.

Как отмечают поисковики, мужчине необходимо регулярно принимать лекарства для поддержания хорошего самочувствия. Ранее мужчина не пропадал, и изначально родные думали, что он просто вышел в магазин. С собой у сибиряка есть телефон, однако на звонки он не отвечает.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Николай Павлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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