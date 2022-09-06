В Новосибирске пропавшую 67-летнюю пенсионерку нашли в овраге

Женщину искали с 3 сентября. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске успешно завершились поиски 67-летней пенсионерки. Женщина пропала 3 сентября. Нашли ее в овраге неподалеку от дома.

— Женщину обнаружили в овраге. По всей видимости, упала она туда еще в день пропажи, в субботу. На место пришлось вызвать спасателей МАСС, чтобы они ее достали, и скорую помощь. Состояние женщины пока сложно оценивать. Она жива, она в сознании, но сознание спутанное, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Женщину доставили в больницу. После обследования ей назначат соответствующее лечение.

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