В Сузуне водитель «Тойоты» без прав протаранил частный дом

В поселке Сузун Новосибирской области иномарка протаранила частный дом. Фото: предоставлено очевидцами

В поселке Сузун Новосибирской области иномарка протаранила частный дом. ДТП случилось около трех часов дня во вторник, 6 сентября.

— 28-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице Пролетарская в сторону улицы Партизанской. И у дома № 87 на улице Партизанской он не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в дом, — пояснила КП-Новосибирск начальник отдела пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Анна Варновская.

В ДТП пострадал сам водитель иномарки и его пассажир. Их доставили в больницу для уточнения травм. Известно, что за руль сибиряк сел без прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер