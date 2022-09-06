В Новосибирске грабители с травматом пытались отобрать у бизнесмена сумку с двумя миллионами рублей

Двое грабителей пытались отобрать у 47-летнего новосибирского бизнесмена сумку с выручкой в два миллиона рублей. Фото: Кадр из видео\УТ МВД по СФО

Двое грабителей пытались отобрать у 47-летнего новосибирского бизнесмена сумку с выручкой в два миллиона рублей. Инцидент произошел у входа на вокзал Новосибирск-Восточный. Их задержали полицейские: в банду входили четыре мужчины от 23 до 42 лет. Предпринимателя перед ограблением они выслеживали более двух недель.

— Согласно их плану, трое грабителей по указанию организатора прибыли к месту совершения разбоя на автомобиле. Один из подозреваемых остался ожидать за рулём, а двое подельников напали на мужчину, дважды выстрелив при этом, предположительно, из травматического пистолета в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, — сообщили УТ МВД России по СФО. — Но выхватить сумку из рук мужчины они не успели — им помешал неравнодушный прохожий, который помог бизнесмену отбиться.

Сейчас подозреваемые находятся в новосибирском СИЗО № 1.

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