Завершить ремонт теплотрассы планируют в мае 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске отремонтируют теплотрассу по улице Гидромонтажной. Работы пройдут в несколько этапов и должны завершиться в мае 2023 года.

— С 31 августа по 20 декабря будут прокладывать временную схему теплоснабжения. На это время будет перекрыт участок от улицы Гидромонтажной в сторону дома №24 по улице Молодости. С 15 сентября по 20 декабря будет перекрыта улицы Гидромонтажная от улицы Энгельса до улицы Приморской, — сообщили в мэрии.

С 20 декабря и до наступления тепла движение по улице Гидромонтажной восстановят. А с 15 по 31 мая 2023 года ее снова перекроют, чтобы демонтировать временную схему теплоснабжения.

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