Жительницу Бердска искусали осы во время сбора грибов

Жительница Бердска попала в больницу после того, как ее искусали осы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для жительницы Бердска поход за грибами обернулся кошмаром. В одном из лесов ее атаковали осы.

О произошедшем сибирячка написала в группе «Грибы и грибные места НСО». По словам женщины, все произошло в районе «Чайки».

− Искусали осы нас с мамой, было на мне больше 100 укусов, − поделилась подробностями сибирячка.

У женщины развился отек Квинке. Она мучилась от адских болей. В итоге любительницу тихой охоты госпитализировали. Сутки она провела в реанимации.

Сибирячка отметила – такое с ней произошло впервые в этом лесу. Женщина вынесла для себя урок – перед походом за грибами надевать на себя противомоскитный костюм.

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