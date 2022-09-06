Жительницу Бердска искусали осы во время сбора грибов

Жительница Бердска попала в больницу после того, как ее искусали осы.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Для жительницы Бердска поход за грибами обернулся кошмаром. В одном из лесов ее атаковали осы.
О произошедшем сибирячка написала в группе «Грибы и грибные места НСО». По словам женщины, все произошло в районе «Чайки».
− Искусали осы нас с мамой, было на мне больше 100 укусов, − поделилась подробностями сибирячка.
У женщины развился отек Квинке. Она мучилась от адских болей. В итоге любительницу тихой охоты госпитализировали. Сутки она провела в реанимации.
Сибирячка отметила – такое с ней произошло впервые в этом лесу. Женщина вынесла для себя урок – перед походом за грибами надевать на себя противомоскитный костюм.
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