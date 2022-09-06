В Новосибирске прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме Октябрьского района Новосибирска. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме Октябрьского района Новосибирска. Напомним, ЧП случилось вечером 5 сентября на улице Красносельская. Газ взорвался в отопительном котле.

— Хлопок бытового газа произошел в квартире № 1 на 1-ом этаже указанного дома. От него повреждены наружные стены, оконный проем, фундамент. Пострадавших нет, возгорание не последовало. Из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, из которых 7 — дети. Специалистами газовой службы отключено газоснабжение дома, жители дома расселены, — сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас дом охраняют полицейские. Известно, что ранее он был признан аварийным и должен был быть расселен.

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