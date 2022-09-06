Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили закон об ответственном обращении с животными

Комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии обсудила алгоритм реализации федерального закона об ответственном обращении с животными. Фото: Заксобрание НСО

Во вторник, 6 сентября, комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии обсудила алгоритм реализации федерального закона об ответственном обращении с животными.

На заседании председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин сделал доклад о планируемых мероприятиях по исполнению федерального закона.

— В июле текущего года принят федеральный закон о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными, в котором есть два очень важных пункта. Первый — о том, что Правительство Российской Федерации уполномочено утвердить методические указания по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Второй — о наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, — пояснил Денис Субботин.

По словам докладчика, разработать требования к содержанию и выгулу животных планируется в широком диалоге с общественностью. Первую встречу с гражданами по указанной тематике проведут уже на следующей неделе. В течение осени обсуждение будет продолжаться до выработки полного консенсуса. Совместно с Правительством Новосибирской области, ветеринарной службой, зоозащитниками и активистами общественных движений планируется поднять различные вопросы по теме содержания животных.

Депутаты решили принять информацию к сведению и привлечь членов комиссии Заксобрания по экологии к обсуждению указанного вопроса на рабочих группах и заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Управлению ветеринарии предложено направить в комиссию по экологии проекты региональных нормативных актов, определяющих порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан, а также устанавливающих дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

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