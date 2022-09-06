Сбежавшего из новосибирской психбольницы пациента поймали на краже 9 банок кофе

Мужчина рассказал, что не помнит про кражу, потому что тогда он только сбежал из психбольницы и был в невменяемом состоянии из-за лекарств. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске задержали магазинного вора. Впервые он украл 18 июля — вынес из торгового зала 9 банок кофе на сумму около 5 тысяч рублей. В начале сентября он вернулся в магазин. Вора опознали сотрудники безопасности супермаркета и тут же нажали тревожную кнопку.

— Задержав нарушителя, я начал звонить в дежурную часть, чтобы вызвать полицию. В это время задержанный достал складной нож и раскрыл его. Он пояснил, что очень голоден и хочет ножом открыть банку сгущенки и поесть. Я, естественно, отнял у него оружие и передал его полицейским, — рассказал боец ГБР-74 ГВАРДИИ Алексей.

Пока задержанный вместе с ГБР ждали полицию, мужчина рассказал, что не помнит обстоятельств июльской кражи. По его словам, тогда он только сбежал из психбольницы и был в невменяемом состоянии из-за лекарств.

— Ничего не помню, может и украл я этот кофе, — заявил задержанный.

Доказательства кражи есть — видеозапись. Ее вместе с ножом передали полицейским.

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