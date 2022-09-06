В Новосибирской области построят элеватор за 5 миллиардов рублей

В Новосибирской области планируют построить элеватор за 5 миллиардов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области планируют построить элеватор за 5 миллиардов рублей. Он появится в городе Каргат и будет работать в рамках «Нового сухопутного зернового коридора», который представляет собой сеть линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

— Новосибирская область будет входить в уникальную сеть «Нового сухопутного зернового коридора» из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки. Новосибирский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тысяч тонн и с оборотом 500 тысяч тонн в год. Будет создано 120 рабочих мест. Данный инвестиционный проект полностью с частными вложениями — около 5 миллиардов рублей, — сказал генеральный директор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин.

В региональном правительстве напомнили, что в прошлом году новосибирские производители направили на экспорт около 780 тысяч тонн зерна — это четверть от всего объема производства.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что до конца 2022 года под Новосибирском появится один из крупнейших в Сибири транспортно-логистический центр: его мощность составит миллион контейнеров в год. Центр будет обеспечить перевозки по железной дороге из стран Азии. Изначально планировалось, что он будет принимать 600 тысяч контейнеров в год, но потом по согласованию с РЖД мощность центра увеличили.

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