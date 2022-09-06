В Новосибирской области злостного нарушителя ПДД отправили в колонию-поселение на год

В Новосибирской области судили злостного нарушителя ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области судили злостного нарушителя ПДД. Мужчина неоднократно ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре НСО.

17 февраля 2022 года в Бердске сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Тойота Королла Филдер». Им управлял пьяный сибиряк, ранее судимый за аналогичные преступления.

31 марта 2022 года Бердский городской суд приговорил нарушителя к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Гособвинитель не согласился с судебным решением. В итоге он внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об изменении приговора в связи с мягкостью назначенного наказания.

5 сентября Новосибирский областной суд изменил приговор. Сибиряку дали один год. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его на три года лишили права управлять транспортными средствами.

− Приговор вступил в законную силу, − отметили в прокуратуре.

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