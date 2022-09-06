Названы продукты, провоцирующие развитие подагры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно потребление каких продуктов провоцирует развитие опасной болезни – подагры. Их в беседе с NEWS.ru перечислила врач-диетолог Наталья Круглова. Тем, кто страдает этим заболеванием, нужно исключить их рациона. Они усугубляют течение подагры.

Больным подагрой нужно забыть о сырокопченых продуктах. Они экстрактивные и стимулируют работу пищеварительной системы. Провоцируют выработку соляной кислоты и пищеварительного сока.

Сырокопченые изделия, по словам врача, также противопоказаны тем, кто болеет гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью.

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