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Общество6 сентября 2022 10:38

Названы продукты, провоцирующие развитие подагры

Врач рассказала, что нужно исключить из рациона
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Названы продукты, провоцирующие развитие подагры.

Названы продукты, провоцирующие развитие подагры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно потребление каких продуктов провоцирует развитие опасной болезни – подагры. Их в беседе с NEWS.ru перечислила врач-диетолог Наталья Круглова. Тем, кто страдает этим заболеванием, нужно исключить их рациона. Они усугубляют течение подагры.

Больным подагрой нужно забыть о сырокопченых продуктах. Они экстрактивные и стимулируют работу пищеварительной системы. Провоцируют выработку соляной кислоты и пищеварительного сока.

Сырокопченые изделия, по словам врача, также противопоказаны тем, кто болеет гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью.

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