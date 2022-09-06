В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс в рамках создания зернового коридора

Оборот элеватора составит 500 тысяч тонн зерна в год. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Соглашение о строительстве элеватора с оборотом 500 тысяч тонн в год в Каргатском районе Новосибирской области подписано 6 сентября на Восточном экономическом форуме. Подписи под документом поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдалённости от портов и погранпереходов до основных рынков очень высокие, Правительство Новосибирской области ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.

— Один из проектов, который предлагает наш партнёр — это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику, — отметил Губернатор. — Таким образом выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у наших аграриев до отправки напрямую через «сухой» терминал на рынки Китая и других азиатских стран.

Гендиректор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин пояснил, что соглашение позволит Новосибирской области войти в уникальную сеть, которая занимается поставкой российского зерна на ведущие азиатские рынки. Всего в эту сеть входит семь крупнейших линейных элеваторов страны. Новосибирский элеватор рассчитан на хранение 200 тысяч тонн зерна единовременно с оборотом в 500 тысяч тонн в год.

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