Под Новосибирском иномарка врезалась в столб и опрокинулась на бок

На Северном объезде иномарка врезалась в столб и опрокинулась на бок. Фото: АСТ-54

Во вторник, 6 сентября, на Северном объезде иномарка врезалась в столб и опрокинулась на бок. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, за рулем сидела девушка. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате ДТП машина загорелась. Выбраться сибирячке помогли водители других авто. Они и ликвидировали возгорание.

На место прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.

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