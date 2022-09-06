Димитрис Ботинис стал главным дирижёром Новосибирского симфонического оркестра

Первое выступление нового главного дирижёра пройдет 11 сентября в концертном зале Каца. Фото: Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова
Димитрис Ботинис стал главным дирижёром Новосибирского академического симфонического оркестра. О его назначении стало известно во вторник, 6 сентября. По словам и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова, кандидатуру Ботиниса порекомендовала Московская государственная академическая филармония.
Новый главный дирижер симфонического оркестра пояснил, что своей основной целью видит раскрытие творческого потенциала коллектива и движение к новым вершинам.
— Главное — жить в искусстве! — заявил Димитрис Ботинис.
Первое выступление Ботиниса состоится 11 сентября в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. В программе будет музыка Шопена, Дебюсси и Скрябина.
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