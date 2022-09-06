В Новосибирске школьник, сбитый иномаркой, попал в реанимацию

Мальчика забрали на скорой. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске иномарка сбила 14-летнего школьника на пешеходном переходе. ДТП произошло в Первомайском районе на улице Маяковского.

- Как нам рассказал свидетель, он остановился на пешеходном переходе, и машина тоже. Женщина за рулем пропустила толпу пешеходов, а затем начала движение, не заметив моего брата, - рассказал КП-Новосибирск Иван, родственник пострадавшего.

По словам парня, сейчас подросток находится в реанимации. Женщина-водитель связывалась с его семьей.

- Она звонила, чтобы узнать, как состояние брата. И извинялась еще, - говорит новосибирец.

В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД.

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