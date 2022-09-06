В Первомайском районе Новосибирска неизвестные принесли похоронные венки к дому

Неизвестные принесли похоронные венки к калитке дома в Первомайском районе. Фото: Подслушано Первомайка
Неизвестные принесли похоронные венки к калитке дома в Первомайском районе. Об этом один из местных жителей рассказал в группе «Подслушано Первомайка».
Хулиганов сняли уличные камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое парней несут венки. Дойдя до калитки, они оставили там изделия, после чего скрылись.
− Возможно, кто-нибудь знает этих ребят, − написал мужчина, опубликовавший видео.
За помощь в поимке хулиганов сибиряк пообещал хорошее вознаграждение.
В комментариях пользователи Сети предположили, что таким образом хозяину дома за что-то отомстили.
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