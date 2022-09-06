В новосибирском баре 15-летние подростки с другом напали на посетителя

Разбойников задержали вскоре после нападения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске два 15-летних подростка и 19-летний юноша напали на посетителя бара и обокрали. Уголовное дело возбудили по статье за разбой. Максимальное наказание, которое грозит молодым людям – 10 лет тюрьмы.
— Ночью в баре 4 сентября 2022 года парни напали на 46-летнего посетителя. Они избили его, украли вещи на сумму 226 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.
Вскоре разбойников задержали. В качестве меры пресечения им избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
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