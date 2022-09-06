В новосибирском баре 15-летние подростки с другом напали на посетителя

Разбойников задержали вскоре после нападения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске два 15-летних подростка и 19-летний юноша напали на посетителя бара и обокрали. Уголовное дело возбудили по статье за разбой. Максимальное наказание, которое грозит молодым людям – 10 лет тюрьмы.

— Ночью в баре 4 сентября 2022 года парни напали на 46-летнего посетителя. Они избили его, украли вещи на сумму 226 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Вскоре разбойников задержали. В качестве меры пресечения им избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер