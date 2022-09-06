В Новосибирске начали судить депутата, купившего ЛСД в Германии

В Новосибирске начался суд над депутатом, купившим ЛСД в Германии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 6 сентября, состоялось судебное заседание по делу депутата, купившего ЛСД в Германии. Об этом сообщили на сайте Калининского районного суда.
Напомним, депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района НСО обвиняют в незаконном обороте наркотиков. В феврале 2022 года мужчина через Интернет оформил покупку запрещенных веществ.
В суд уголовное дело поступило 24 августа. Судебное заседание началось 6 сентября в 10:30.
Сибиряка судили за совершение преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и частью третьей статьи 30, частью второй статьи 228 УК РФ («Покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).
При этом на сайте не сообщается, чем закончилось судебное заседание и вынесли ли депутату приговор.
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