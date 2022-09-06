В Новосибирске установили памятную табличку Камилю Хабибназарову, погибшему во время спецоперации на Украине

Памятную табличку установили на фасаде школы №24. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске прошло торжественное открытие мемориальной доски Камилю Хабибназарову, погибшему во время спецоперации на Украине. В церемонии приняли участие ученики школы №24, на фасад которой установили табличку, а также родственники военного и представители национально-культурных автономий.

— Наши ребята, участвуя в специальной военной операции, решают очень сложную, важную задачу — защищают будущее Новосибирска, всей нашей страны. Чтобы юные поколения новосибирцев учились и жили под мирным небом, создавали семьи, растили детей. Поэтому мы открыли мемориальную доску здесь, на фасаде школы, которую окончил когда-то Камиль Хабибназаров, чтобы память о герое жила вечно! — написал в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть.

Напомним, мать Камиля обратилась в мэрию с просьбой установить памятную доску в школе, где учился сын. Но ей отказали, объяснив, что должно пройти как минимум пять лет с момента смерти военного, чтобы было принято решение о мемориальной табличке. Полученный ответ сильно расстроил женщину и возмутил общественность. Вскоре в дело вмешался Анатолий Локоть. Он извинился перед женщиной и пообещал, что табличку непременно установят.

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