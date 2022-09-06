Новосибирцы спасли щенков хаски, которую сбила машина

Дети массово пишут волонтерам с просьбой подарить щенков. Фото: t.me/help_husky_nsk

Волонтеры спасли четверых щенков хаски, осиротевших из-за гибели мамы под колесами. Трагедия случилась в поселке Элитный в конце августа.

- Малыши жили на парковке, маму их сбила машина, а они остались одни, совершенно никому не нужные. Они такие маленькие, а уже знают что такое голод, холод. Бросить их вот так, там, мы не могли. Именно поэтому было принято решение детей забирать. Мы отвезли их в ветклинику, провели осмотр, поставили прививки и записали на стерилизацию, - сообщила КП-Новосибирск руководитель группы Помощи ездовым собакам Новосибирска Яна Болсуновская.

Зоозащитники начнут пристраивать щенков в конце октября. Фото: t.me/help_husky_nsk

Пост волонтеров взорвал соцсети, новосибирцы собрали в помощь щенкам почти 10 тысяч рублей. Волонтерам стали звонить десятки людей. Им пишет множество детей, но есть определенные условия для пристройства: хозяева должны быть старше 20 лет, у них должно быть свое жилье, либо разрешение арендодателя на собаку в квартире.

- Многие звонят и говорят, что готовы пристроить малышей. Это еще полбеды: хотят забрать хаски для разведения, ищут собачку к кобельку, в подарок ребенку и так далее. Это ненадежные хозяева, - говорит Яна Болсуновская. - Щенки находятся на карантине до конца октября, они до конца будут провакцинированы и стерилизованы. Только потом будем искать им хозяев. Они никакие не охранники на цепь и не бойцовские собаки.

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