В Новосибирске продают квартиру с сауной за 35 миллионов рублей

В центре Новосибирска выставили на продажу шикарную квартиру с сауной. Фото: БК Недвижимость

В центре Новосибирска выставили на продажу шикарную квартиру с сауной. За нее просят 35 миллионов рублей.

Квартиру продает агентство «БК Недвижимость». Она находится по адресу улица Октябрьская, 7/1 в клубном семиэтажном доме.

В квартире две комнаты. Внутри сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника. Изюминкой является собственная современная сауна. Также в квартире установлен бильярдный стол.

В стоимость жилья входит одно парковочное место.

Сам жилой комплекс расположен в историческом месте. Рядом есть все необходимое для комфортного проживания.

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