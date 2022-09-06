В Новосибирске открыли пункт вакцинации от коронавируса для беременных . Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на улице Киевской, 14 открыли пункт для вакцинации беременных от ковида. Заработал он в центре охраны семьи и репродукции по инициативе Минздрава Новосибирской области. Поставить прививку там могут и будущие мамы, которые наблюдаются в других консультациях. Открыли пункт 5 сентября.

В правительстве Новосибирской области пояснили, в новом пункте можно привиться и от гриппа. Вакцину для этого предлагают ту, что можно ставить беременным женщинам. Поэтому можно получить сразу 2 вакцины: и от ковида, и от гриппа. Дополнительный пункт в центре открыли для безопасности и удобства будущих мам. Там их осматривает не только терапевт, но и акушер-гинеколог. Кроме того, если требуется, можно провести УЗИ-диагностику плода. После вакцинации врачи будут контролировать состояние привитых беременных в дневном стационаре. Врачи готовы консультировать будущих мам в течение нескольких суток после прививки.

Получить вакцину в новом пункте может любая гражданка России, срок беременности которой составляет не меньше 22 недель. При себе рекомендовано иметь направление от акушера-гинеколога. В правительстве добавили, что записаться на вакцинацию беременные могут на Госуслугах или же через регистратуру центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщила, что будущие мамы ковид переносят тяжелее других зараженных. Это показала еще четвертая волна. При этом перенесенное заболевание отражается на ребенка в утробе. Замминистра отметила, что малыши, рожденные у перенесших коронавирус беременных, в период новорожденности ковидом не болеют. Но вот в возрасте от трех до 6-ти месяцев обычные инфекции, такие как бронхит, пневмония, эти дети переносят тяжело. Хуже тех, чьи мамы ковидом в беременность не болели.

– Более того, сейчас Минздрав Российской Федерации дал задание всем регионам сформировать регистр таких ребятишек, у которых мамы во время беременности болели ковидом. Эти дети сейчас берутся под очень строгое диспансерное наблюдение. Педиатры участковые будут особенно внимательно смотреть за их развитием, – сказала Татьяна Анохина.

В правительстве добавили, что сейчас в Новосибирской области из 27 тысяч беременных от коронавируса привились не больше 10%.

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