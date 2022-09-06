В Новосибирске задержали сбежавшего из психушки вора с ножом

Фото: пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Кража, за совершение которой «гвардейцы» задержали мужчину, была совершена еще 18 июля: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель вынес из торгового зала без оплаты 9 банок растворимого кофе, причинив магазину ущерб на сумму около 5 тысяч рублей. Поэтому вчера, когда в 15.28 мужчина вновь появился в супермаркете, сотрудники службы безопасности сразу же нажали тревожную кнопку и вызвали группу быстрого реагирования.

Рассказывает боец ГБР-74 ГВАРДИИ Алексей:

- Задержав нарушителя, я начал звонить в дежурную часть, чтобы вызвать полицию. В это время задержанный достал складной нож и раскрыл его. Он пояснил, что очень голоден и хочет ножом открыть банку сгущенки и поесть. Я, естественно, отнял у него оружие и передал полицейским.

В процессе ожидания приезда правоохранителей задержанный рассказал, что обстоятельства июльской кражи помнит весьма смутно:

- Я тогда из психушки сбежал, от лекарств был невменяемый - ничего не помню. Может, и украл я этот кофе.

Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали сотрудникам полиции задержанного, изъятый у него нож и видеозапись - подтверждение совершенной в июле кражи.