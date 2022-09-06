Две новые станции появились в планах по строительству новосибирского метро

В Новосибирске планируют построить две новые станции метро в Октябрьском районе. Фото: Новосибирский метрополитен.

Две новые станции метро планируют построить в Новосибирске до 2030 года. Строительство метро станет одним из этапов развития Плющихинского жилмассива. Постановление с проектом межевания территории опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

– К перспективным объектам строительства относится Правобережная линия метрополитена, проходящая к востоку от улицы Кирова через строящийся новый жилой район, с расположенными здесь станциями метрополитена Дунайская, Плющихинская, – указано в документе.

Места расположения станций метро отмечены внутри белых кругов. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации.

Новая ветка пройдет по правому берегу от микрорайона Снегири через Березовую рощу до Ключ-Камышенского плато. Помимо новых станций метро, на территории микрорайона планируют построить линию экспресс-автобусов и расселить ветхие дома.

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