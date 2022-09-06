В Новосибирской области иномарка сбила перебегавшую дорогу лосиху

Иномарка сбила перебегавшую дорогу лосиху в Новосибирской области. Фото: АСТ-54

Недалеко от поселка Агафониха Новосибирской области водитель Kia Ceed сбил перебегавшую дорогу лосиху. ДТП произошло во вторник, 6 сентября.

О произошедшем рассказали в группе «АСТ-54».

− Животное скончалась на месте, − сообщили в публикации.

Что касается иномарки, то она получила существенные повреждения и улетела в кювет. Автомобиль пришлось эвакуировать.

О состоянии водителя ничего не известно.

Как отметил автор публикации, на этом участке сбили уже 12 лосей. Но знака «Дикие животные» там до сих пор нет.

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