В Новосибирской области иномарка сбила перебегавшую дорогу лосиху

Иномарка сбила перебегавшую дорогу лосиху в Новосибирской области. Фото: АСТ-54
Недалеко от поселка Агафониха Новосибирской области водитель Kia Ceed сбил перебегавшую дорогу лосиху. ДТП произошло во вторник, 6 сентября.
О произошедшем рассказали в группе «АСТ-54».
− Животное скончалась на месте, − сообщили в публикации.
Что касается иномарки, то она получила существенные повреждения и улетела в кювет. Автомобиль пришлось эвакуировать.
О состоянии водителя ничего не известно.
Как отметил автор публикации, на этом участке сбили уже 12 лосей. Но знака «Дикие животные» там до сих пор нет.
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