ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

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Клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Китай через дистанционные каналы или в офисах банка.

- Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране, - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2022.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы во Вьетнам и страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета как физических, так и юридических лиц. С момента запуска сервиса в июне клиенты совершили более 10 тысяч транзакций на общую сумму около 3,5 млрд рублей.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.