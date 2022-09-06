В Новосибирске начался суд над депутатом Заксобрания региона Поповцевым

В Новосибирске начали судить Глеба Поповцева за мошенничество. Фото: пресс-служба Заксобрания НСО.

Во вторник, 6 сентября, в Октябрьском районном суде прошло первое заседание по делу депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева. Его обвиняют в том, что он нанял помощницу и забирал себе ее зарплату.

– В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств по делу. Для вызова в судебное заседание представителя потерпевшей и свидетелей, судебное заседание отложено на 26.09.2022 года, – сообщили на сайте суда.

На фиктивной помощнице Поповцев незаконно заработал больше 844 тысяч рублей. Депутат похитил деньги из бюджета Законодательного собрания. Его судят по части 3 статьи 159 о мошенничестве, максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как задержали Поповцева. В качестве меры пресечения его посадили под домашний арест. В ГУФСИН объяснили, почему депутата видели в банке во время домашнего ареста. В июле следователи сообщили, что скоро его дело будет передано в суд.

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