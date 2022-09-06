В Новосибирске вынесли приговор наркодилеру, пытавшемуся сбыть 31 закладку с запрещенным веществом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30-летнему новосибирцу вынесли приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Он приехал в рабочий поселок Ордынское, где оборудовал 31 тайник-закладку с наркотиками. Сбыть их в итоге не смог. Его задержали полицейские. При нем нашли еще 11 свертков с запрещенным веществом. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– Известно, что информацию о наркотиках новосибирец распространял в мессенджере Телеграм. Свертки с наркотиками он разложил на берегу реки Орда. Места он фиксировал на телефон, где через специальное приложение отображались координаты закладок, – рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Эльнара Садыкова.

Суд вынес новосибирцу приговор в виде 8,6 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber