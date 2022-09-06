В Новосибирске женщина за рулем Mercedes Benz сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске 39-летняя женщина за рулем Mercedes Benz ML500 сбила ребенка. Несовершеннолетняя переходила дорогу по пешеходному переходу.

– Авария произошла вечером 5 сентября. Женщина-водитель ехала по улице Татьяны Снежиной в сторону улицы Высоцкого. Напротив дома 48 на улице Татьяны Снежиной сбила девочку-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Школьницу 2012 года рождения увезли в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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