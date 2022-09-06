Новосибирским индивидуальным предпринимателям продлят налоговые каникулы до конца 2024 года

В Новосибирской области на два года введут налоговые льготы для ИП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индивидуальные предприниматели Новосибирской области еще два года смогут не платить налоги. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, действие налоговой ставки в размере 0 % для ИП продлят до 31 декабря 2024 года.

Эта мера коснется бизнесменов в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности, которые применяют упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в области.

– Соответствующие изменения в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения поддержаны Правительством региона на очередном заседании 5 сентября, – уточнили в пресс-службе.

Мера в течение двух лет поможет в работе вновь зарегистрированных руководителей бизнеса, а также поспособствует развитию малого и среднего бизнеса.

Как объяснил глава Минпромторга региона Андрей Гончаров, налоговые каникулы вводят для новых индивидуальных предпринимателей, которые выбрали объект налогообложения как в виде общих доходов, так и в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. Они рассчитаны на два года.

Такая возможность появилась еще в 2019 году благодаря предложению министерства экономического развития региона. За три года гостиничного бизнеса стало меньше на 44 единицы, а количество ИП увеличилось на 23. На 1 января 2022 года в Новосибирской области были зарегистрированы 433 ИП.

Из-за упрощенной системы налогообложения в региональный бюджет за три года поступило на 13,6 % больше средств. Налоговые каникулы выводят гостиничный бизнес из теневого сектора, создаются новые места временного проживания туристов по госпрограмме региона «Развитие туризма в Новосибирской области».

За прошедший год налоговыми каникулами воспользовался 491 индивидуальный предприниматель с упрощенной системой налогообложения, а также 718 бизнесменов, применяющих патентную систему.

Налоговые расходы входят в список главных мероприятий государственной программы региона «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что правительство Новосибирской области одобрило новые льготы для сферы информационных технологий. В рамках этого законопроекта до 5 % снизили ставку по упрощенной системе налогообложения.

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