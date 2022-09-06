Фото и видео туристов, выживших при восхождении на Ключевскую сопку, показали в МЧС. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю показали кадры с туристами, которые выжили при восхождении на Ключевскую сопку. Остальные 9 участников похода погибли.

– В живых остались только трое из группы – 30-летний гид из Барнаула Иван Алабугин и два туриста – 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева, – сообщал осведомленный источник КП-Новосибирск.

Спасатели добрались на высоту 3300 метров. В домике вулканологов сотрудники МЧС нашли и осмотрели троих пострадавших.

– По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4158 метров, обморожение рук и ног. Двое остальных туристов в относительно нормальном состоянии, – пояснили в МЧС.

Туристов на вертолете доставили в поселок Ключи. Оттуда их эвакуируют в Центр медицины катастроф в Петропавловск.

Туристов на вертолете доставили в поселок Ключи. Оттуда их эвакуируют в Центр медицины катастроф в Петропавловск. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Решается вопрос об эвакуации тел погибших. Среди них есть гид из Новосибирска Андрей Мищенко.

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