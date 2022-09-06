У новосибирца насильно забрали машину, которую он прятал от бывшей жены

У новосибирца насильно забрали машину, который он тщательно прятал от бывшей жены. Фото: УФССП по НСО.

После развода двух новосибирцев машина «Хонда Стрим» должна быть достаться жене. Однако муж не мог принять этот факт и прятал автомобиль от бывшей возлюбленной. В дело вмешались судебные приставы Первомайского района города.

– Было установлено местонахождение машины. Ее нашли в одном из дворов Ленинского района, – уточнили в УФССП по НСО.

Приставы оформили нужные документы и машину отдали законной хозяйке. Как бы мужчина не уходил от закона, с машиной ему пришлось проститься.

Производство окончили фактическим исполнением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber