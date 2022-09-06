В Новосибирске завершают ремонт тепломагистрали на улице Семьи Шамшиных

Мэр Новосибирска поставил задачу не затягивать с благоустройством и одобрил быстрое открытие проезда к инфекционной больнице. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Теплотрасса на Шамшиных известна в городе частыми ремонтами. В этом году старому трубопроводу исполнилось 57 лет, и за последнюю пятилетку на нем было 27 повреждений. Сегодня на этом объекте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и проконтролировал замену магистрального 1,4 километров трубопровода по улице С. Шамшиных.

Энергетики отчитались, что между перекрестками ул. С. Шамшиных с улицами Фрунзе и Романова уже проложили новую теплосеть и даже выполнили благоустройство. Здесь сняли перекрытие проезжей части. А на участке от Романова до Потанинской приступили к асфальтированию.

В официальном телеграмм-канале СГК напомнили: чтобы быстро восстановить подъезд к инфекционной больнице, расположенной на этом участке, подрядчик СК «Нико» выполнил работы не за месяц, как был запланировано, а всего за неделю.

В планах энергетиков продвигаться через ул. Орджоникидзе, финальной точкой участка станет область вблизи дома №30. В СГК отметили, что перекрытие движения здесь не планируется, для транспорта оставляют минимум три полосы. Трубу при замене продвинут под проезжей частью.

Представители подрядчика СГК отметили также, что на перекрёстке Шамшиных и Орджоникидзе не станет люков. Конструкция новой теплосети позволяет обойтись без тепловой камеры под перекрестком. Достаточно будет новой монолитной камеры на С. Шамшиных, которую построили на месте старой.

Все работы на теплосети планируют завершить в конце сентября, а к середине октября закончить благоустройство. На подключение тепла работы не повлияют.

Напомним, что в этом году в Новосибирске меняют в 6 раз больше тепломагистралей, чем в прошлом. Ремонт идет на 20 участках общей протяжённостью 12 км. Заложить большой объем инвестиций на масштабные ремонты стало возможным после принятия решения федеральным правительством об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Программа модернизации теплосетей рассчитана на 10 лет.