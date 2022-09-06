В центре Новосибирска 17-летний парень ограбил и избил 16-летнего подростка

В Новосибирске подросток ограбил и избил сверстника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в ограблении несовершеннолетнего обвиняют 17-летнего парня из Дзержинского района, который несколько раз уже попадался на подобных преступлениях. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 сентября на Красном проспекте. Парень попросил телефон у знакомого подростка, а потом развернулся и начал уходить. На просьбы отдать телефон 17-летний хулиган избил мальчика. Он ударил его ногой в живот, туловище и голову, а затем ушел с телефоном.

Парня задержала полиция. Он частично признал свою вину. Скоро рецидивисту будет избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Максимальный срок по ней составляет 7 лет лишения свободы.

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