Рассказываем про пробки в Новосибирске 6 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 6 сентября 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Затруднено движение по улицам Станционной, площадям Труда и Райсовета и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали площадь Лыщинского и Октябрьский мост.
На правом берегу движение затруднено по улицам Никитина, Добролюбова и Кирова. Также заторы наблюдаются на улицах Военной и Татьяны Снежиной.
Уровень пробок на утро 6 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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