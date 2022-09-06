Рассказываем про пробки в Новосибирске 6 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 6 сентября 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Затруднено движение по улицам Станционной, площадям Труда и Райсовета и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали площадь Лыщинского и Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по улицам Никитина, Добролюбова и Кирова. Также заторы наблюдаются на улицах Военной и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 6 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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