На трассе под Новосибирском перевернулся автовоз. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирской области на трассе перевернулся автовоз. Об этом свидетели происшествия рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

– Произошло это недалеко от Карасука. О пострадавших данных нет, – уточнили в группе очевидцы.

На кадрах к посту видно, что автовоз, перевозивший иномарки, вылетел в кювет и завалился на бок. Судя по фото, легковые машины получили серьезные повреждения.

– Вот же ужас. Кто-то ждет машину, а тут такое! – прокомментировали случившееся подписчики.

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